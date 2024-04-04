Эксклюзив 04 апреля 2024, 13:38 В Уфе задержали парней, планировавших диверсию: как вербуют подростков для диверсий Журналист Кононова: террористы с Украины завербовали подростков в Уфе Телеканал «360»

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Силовики в Башкирии задержали трех молодых людей за подготовку диверсии. Их взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. На допросе уфимцы признались, что согласились за деньги выполнить задание незнакомца из Telegram. Как в таких случаях происходит вербовка и почему россияне согласились пойти на преступление, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

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Лет 10 назад я параллельно с основной работой занималась волонтерской деятельностью, вела антинаркотические тренинги для трудных подростков.

Моими подопечными были совершенно разные ребята. По одним не скажешь, что у них и приводы в полицию, и опыт пребывания в интернатах для детей с девиантным поведением. Дорогие вещи, купленные заботливыми родителями, умный, осознанный взгляд. Другие же были как из документалки «Дети Ленинградского» — если вы смотрели, поймете, о чем я говорю.

Тогда остро стоял вопрос о вербовке в террористические организации, и мы прослушивали лекции о методах, которыми вербовщики пользовались. Пособники киевского режима, которые подстрекают наших соотечественников, воспользовались теми же схемами.

Что произошло в Уфе с тремя парнями?

Сообщается, что один из задержанных получил задание от неизвестного через Telegram. Ему объяснили, как совершить поджог, отправили координаты объекта и пообещали денежное вознаграждение. А он предложил друзьям из колледжа присоединиться. Цена за преступление — 20 тысяч рублей.

Если все так, то речь идет о «горячем» способе: минимальная обработка, отсутствие контактов офлайн.

Такие способы действуют на молодых людей, которые жаждут адреналина. Пожалуй, тут адреналин важнее денег. Доля романтизации процесса, безусловно, тоже есть. С друзьями пошли «на дело» — кажется, что это похоже на квест.

Вычислить такого «адреналинщика» проще простого

Вербовщик ищет в социальных сетях: выбирает регион, закладывает в параметры поиска возраст. Просматривает публикации: видит, к примеру, репосты с роликами зацеперов, экстремальные пранки. Ставит галочку. Найти контакты — ерундовое дело.

Есть и сложные операции — втереться в доверие, влюбить в себя. Иногда вербовщики действуют через сайты знакомств. Склонные к созависимости вычисляются на раз-два.

Вербовщики ищут тех, кто живет небогато, тех, кто чувствует себя одиноким и непонятым (слезливые статусы в соцсетях, черно-белые картинки с грустными цитатами), ищут тех, кто потерял близких и отчаялся.

Вербовщики ищут ключи. Мы не должны позволить им ими воспользоваться.