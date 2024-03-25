Криминал 25 марта 2024, 09:54 Теракт перед выборами президента России предотвратили в Барнауле ФСБ: силовики предотвратили теракт в Барнауле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силовики предотвратили теракт в Барнауле, задержав трех молодых людей накануне выборов президента России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, трое молодых жителей Новосибирской области пришли с пятью самодельными коктейлями Молотова к избирательному штабу. Они собирались поджечь заведение перед президентскими выборами.

Реклама

«Они были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта», — подчеркнули в ведомстве.

Лидер группировки приехал в Алтайский край в конце прошлого года на заработки. Он получил задание от представителей запрещенной в России террористической организации и предложил двум приятелям пойти на преступление.

Возбуждено уголовное дело. Троим подозреваемым предъявили обвинение. Их заключили под стражу.