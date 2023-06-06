Важное 06 июня 2023, 14:23 Разрушения на плотине Каховской ГЭС посчитали терактом СК завел дело о теракте после разрушений на плотине Каховской ГЭС и затопления территорий Соцсети

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Уголовное дело о терроризме завел Следственный Комитет России после ударов украинских боевиков по плотине Каховской гидроэлектростанции. От полученных повреждений через гидроузел хлынули потоки воды и затопили часть территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что преступные действия со стороны вооруженных формирований Украины привели к разрушению Каховской гидроэлектростанции и повлекли затопление населенных пунктов Херсонской области.

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Следователи трактовали такие действия как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с тяжкими последствиями.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства совершенного преступления и оценят причиненный ущерб. Всех причастных к разрушениям привлекут к ответственности.

Ночной обстрел со стороны украинских боевиков повредил задвижки и другие часть плотины Каховской гидроэлектростанции, что привело к массовым потокам из водохранилища. Власти Херсонской области объявили эвакуацию жителей прибрежных населенных пунктов.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что город затопило. Для решения вопросов о ликвидации последствий он ввел режим чрезвычайной ситуации. В ходе мероприятий специалисты усилили защиту жилых домов, дорог и объектов инфраструктуры от поступающей воды.