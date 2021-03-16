Работавшего на спецслужбы Украины россиянина задержали в Крыму. При нем была бомба

Россиянина, сотрудничающего со спецслужбами Украины, задержали за разведывательно-подрывную деятельность в Крыму. В его машине обнаружили самодельное взрывное устройство.

«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», — сообщил ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб».

В службе добавили, что в автомобиле был обнаружен предмет, напоминающий самодельную бомбу. По словам задержанного, информация собиралась им для спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А.

Бомба же находилась у него для обеспечения собственной безопасности, добавляется в сообщении. Против Есипенко завели уголовное дело.