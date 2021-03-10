Спецслужбы не дремлют. Финны испугались «шпионящих» за ними роутеров

Иностранные спецслужбы взламывают роутеры, чтобы шпионить за гражданами и бизнесом в Финляндии, заявила Полиция безопасности страны. В пандемию число таких попыток возросло, отметили в ведомстве. О том, как расценивать такое заявление, «360» поговорил с директором АНО «Цифровые платформы» Арсением Щельциным.

Что заявили в Финляндии

10 марта финская Полиция безопасности (Supo) выступила с заявлением о том, что «спецслужбы авторитарных государств» получили доступ к десяткам сетевых маршрутизаторов (роутеров) и серверов финских физических и юридических лиц с целью кибершпионажа.

«Последние данные Supo показывают, что домашние маршрутизаторы и сетевые системы хранения данных являются наиболее типичными взломанными устройствами», — сказано в пресс-релизе.

Спецслужба отмечает, что взлом удался там, где использовали пароли по умолчанию и другие небезопасные настройки.

В Supo добавили, что во время пандемии разведывательные службы других стран «расширили свои операции по кибершпионажу». Речь идет о действиях, нацеленных на сами финские организации, а также на использование финской инфраструктуры.

«Кибершпионаж, нацеленный на финские организации, ищет информацию о них, недоступную с помощью других способов. Кибершпионаж с использованием финской инфраструктуры нацелен на взлом сетевых устройств и серверов, расположенных в Финляндии. Его цель — связать их с инфраструктурой, которая затем используется для операций кибершпионажа», — пояснили в Полиции безопасности.

Какие именно страны стояли за атакой и что удалось украсть, спецслужба не уточнила.

«Шпионить» может любой гаджет

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Арсений Щельцин считает, что для шпионажа можно использовать «любой современный гаджет», а не только роутер.

«Даже самый обычный телевизор, который захотелось купить бабушке, или умный чайник, который может по Bluetooth передавать данные на телефон, — они все могут быть инструментом для манипуляций над человеком. Это возможность записывать аудио, видео, „вирусовать“ другие устройства», — считает эксперт.

Заявление финской спецслужбы точно не является рекламной акцией производителя роутеров, уверен Щельцин. Для них такая реклама была бы разрушительной.

Также собеседник не связывает это заявление с возможными планами как-то ограничить интернет в Финляндии.

«Это скорее не интернет, а различные телекоммуникационные системы. К ним всегда нужно строго относиться, потому что сейчас, по данным спецслужб разных стран, гаджеты не только можно использовать для каких-то негативных моментов. Сами производители вставляют в них микрофоны, системы слежения и так далее. В основном это различные китайские системы», — пояснил эксперт.