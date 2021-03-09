Шесть человек пострадали из-за принесенный на урок школьником в США самодельной бомбе

Ученик школы в Ньюэйго в штате Мичиган принес самодельное взрывное устройство и в классе случайно привел его в действие. В итоге шесть человек пострадали.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, случай произошел утром 8 марта.

«Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой», — сказано в сообщении правоохранителей в Twitter.

Парень получил ранения средней степени тяжести, его госпитализировали. У четверых одноклассников — легкие травмы. Помощь медиков также понадобилась их классному руководителю. Всех остальных учеников школы после произошедшего эвакуировали из здания.

ФБР и полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Также они должны выяснить, что за тип взрывчатого вещества принес с собой школьник.