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    12 марта 2021, 05:23

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о фанатах Путина в спецслужбе

    Кирилл Фролов

    В Службе безопасности Украины (СБУ) раньше работали сторонники объединения с Россией, которым нравился российский президент Владимир Путин. Об этом рассказал бывший сотрудник спецслужбы Василий Прозоров.

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о фанатах Путина в спецслужбе

    «У меня были друзья-сослуживцы в СБУ, которые были не то, что фанатами России, — фанатами Путина!» — сообщил он изданию «Голос правды».

    По словам Прозорова, один из сослуживцев ходил на работу в футболке с имперским флагом, двуглавым орлом и надписью «Россия — наша Родина».

    Спустя два года тот же боец кричал: «Мы дойдем до Москвы, всех их перережем», — вспомнил собеседник.

    По его мнению, эти люди предали себя и свои идеалы, но никогда в этом не признаются.

    Прозоров считает, что в 2014–2015 годах СБУ «пошла по пути откровенного террора и пренебрежения любыми нормами закона» для подавления пророссийских настроений на Украине.

    Также он обвинил спецслужбу в том, что она закрывает глаза на действия радикалов.

    Сам Прозоров ушел из СБУ в 2018 году и основал проект UkrLeaks, призванный «разоблачать преступления и ложь негодяев, захвативших власть после Майдана».