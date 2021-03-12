Бывший сотрудник СБУ рассказал о фанатах Путина в спецслужбе

В Службе безопасности Украины (СБУ) раньше работали сторонники объединения с Россией, которым нравился российский президент Владимир Путин. Об этом рассказал бывший сотрудник спецслужбы Василий Прозоров.

«У меня были друзья-сослуживцы в СБУ, которые были не то, что фанатами России, — фанатами Путина!» — сообщил он изданию «Голос правды».

По словам Прозорова, один из сослуживцев ходил на работу в футболке с имперским флагом, двуглавым орлом и надписью «Россия — наша Родина».

Спустя два года тот же боец кричал: «Мы дойдем до Москвы, всех их перережем», — вспомнил собеседник.

По его мнению, эти люди предали себя и свои идеалы, но никогда в этом не признаются.

Прозоров считает, что в 2014–2015 годах СБУ «пошла по пути откровенного террора и пренебрежения любыми нормами закона» для подавления пророссийских настроений на Украине.

Также он обвинил спецслужбу в том, что она закрывает глаза на действия радикалов.

Сам Прозоров ушел из СБУ в 2018 году и основал проект UkrLeaks, призванный «разоблачать преступления и ложь негодяев, захвативших власть после Майдана».