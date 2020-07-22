Против матери выпавшего из окна в Подольске ребенка завели уголовное дело

В Подольске спасли ребенка, который сорвался с балкона многоквартирного дома. Против его 21-летней матери завели уголовное дело за оставление человека в опасной ситуации. Об этом «360» сообщили в пресс-службы областного управления МВД России.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», — сказала начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ребенок вылез на балкон четвертого этажа, перелез через перила и повис на руках. Когда малыш сорвался, его поймали местные работники управляющей компании. Позже приехали полицейские. Они долго стучали в дверь. Квартиру пришлось вскрыть, там была мама малыша. Известно, что женщина была пьяна.

Девушка объяснила, что спала и не заметила, как старший ребенок оказался на балконе. По этому случаю прокуратура назначила проверку. Женщина в июне уже была поставлена на профилактический учет, после того, как на нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что детей отвезли в местную больницу. Они все еще находятся там.