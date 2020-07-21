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    21 июля 2020, 20:51

    Прокуратура начнет проверку после падения ребенка из окна в Подольске

    Арина Гудилова , Иван Степанов

    Прокуратурой Московской области организована проверка из-за падения с балкона четвертого этажа ребенка. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.
    Прокуратура начнет проверку после падения ребенка из окна в Подольске

    По данным ведомства, родители оставили маленького мальчика без присмотра. Он перелез через балконные перила и повис на руках. Ребенка, сорвавшегося вниз, спасли работники управляющей компании.

    Прокуратура Московской области поручила областной прокуратуре проверить причины и условия произошедшего.

    «В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба.

    В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова обратилась в администрацию Подольска. Она попросила отметить людей, участвовавших в спасении малыша.

    Новости SMI.FM