Прокуратура начнет проверку после падения ребенка из окна в Подольске

Прокуратурой Московской области организована проверка из-за падения с балкона четвертого этажа ребенка. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, родители оставили маленького мальчика без присмотра. Он перелез через балконные перила и повис на руках. Ребенка, сорвавшегося вниз, спасли работники управляющей компании.

Прокуратура Московской области поручила областной прокуратуре проверить причины и условия произошедшего.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова обратилась в администрацию Подольска. Она попросила отметить людей, участвовавших в спасении малыша.