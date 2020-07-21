Работники подольской УК спасли упавшего с четвертого этажа ребенка. Видео

Падение с балкона закончилось для четырехлетнего мальчика из городского округа Подольск чудесным спасением. Ребенок перелез через перила балкона и повис на руках. Долго держаться он не мог и упал вниз, где его поймали в растянутое одеяло сотрудники местной управляющей компании. «360» публикует видео с места событий.

На кадрах слышно, как ребенок кричит. Женщины из соседних квартир пытаются успокоить его. Внизу с растянутым одеялом стоят сотрудники управляющей компании.

Как рассказал «360» один из спасителей малыша, Бек, в квартире, откуда выпал мальчик, были двое детей. Один из них как раз и вылез через балконные перила и начал кричать и плакать. Одеяло принесла одна из жительниц дома.

«Он 15 минут висел на балконе. Потом устал, руки отпустил, мы одеялом его поймали», — пояснил он.

Бек рассказал, что мальчик не пострадал. Его передали врачам и спасателям. После падения ребенок еще немного поплакал, а потом начал говорить и улыбаться.

В дежурной части МВД по городскому округу Подольск «360» рассказали, что полиция поехала на вызов к одному из домов по улице Ульяновых, где ребенок повис на перилах балкона. Но еще до приезда правоохранителей мальчика спасли.

«Мать ребенка открыла входную дверь спустя четыре часа после прибытия сотрудников полиции. Как установлено, она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ведомстве.

В отношении матери ребенка составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Детей разместили в Подольской детской городской больнице. По всем фактам начали проверку.

За спасение мальчика руководство управляющей компании пообещало поощрить своих работников.