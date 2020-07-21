Детский омбудсмен Подмосковья рассказал о матери, чей ребенок чуть не разбился в Подольске

Ребенок, которого спасли работники управляющей компании в Подольске, сейчас находится в больнице. Пока он висел на балконе, его мать спала. Об этом «360» сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Объяснить, где находится ее ребенок, не смогла. Женщина состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария. У нее есть еще один младший ребенок», — рассказала Мишонова.

На данный момент дети находятся в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку действий матери по статьям за оставление человека в опасной ситуации и за неисполнение родительских обязанностей.

Что будет дальше с детьми, решат органы опеки и комитет по делам несовершеннолетних в зависимости от результатов проверки следователей. Мишонова назвала спасение ребенка чудом. Она также поблагодарила рабочих, которые в этот момент оказались рядом, среагировали и поймали мальчика.

Удивительное спасение ребенка попало на видео. На нем видно, как несколько рабочих растянули одеяло, чтобы поймать мальчика в момент, когда он сорвется с балкона.