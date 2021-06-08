Приятелей погибшего при задержании новосибирца заподозрили в грабеже и хулиганстве

СК РФ подтвердил причастность обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Приятелей случайно застреленного под Новосибирском мужчины подозревают в хулиганстве и грабеже.

Преступления, в которых подозревают Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова были совершены в Новосибирске в октябре 2020 года, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следователей, обвиняемые вместе с еще одним соучастником в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля жестоко избили мужчину. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали отдать им все имевшиеся у него деньги.

По данному факту в феврале было возбуждено уголовное дело, но его расследование было приостановлено «в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению».

После того, как 28 мая трое мужчин напали на инспекторов ГИБДД в поселке Мошково, избитый новосибирец на видео с места задержания опознал Курбанова, заявив, что тот был одним из тех, кто напал на него из-за замечания.

Расследование дела возобновили. Материалы переданы в Следственный комитет России. Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего, добавила Петренко.

Одежду направят на экспертизу. Еще одно исследование назначено по видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой было зафиксировано нападение, а также автомобиль, который принадлежит Курбанову.

Представитель СК подчеркнула, что правовая оценка также будет дана работе полицейских, которые должны были расследовать дело о преступлении в октябре прошлого года.