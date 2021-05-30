Источник назвал причину погони в Новосибирске, после которой нарушитель получил в голову пулю

Инспекторы ДПС погнались за Toyota в Новосибирске из-за тонировки и отказа остановиться. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Законное требование полиции об остановке транспортного средства водитель автомобиля Toyota Mark II не выполнил и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска», — рассказал собеседник и добавил, что инспекторы хотели остановить машину из-за тонировки.

Эта погоня закончилась стрельбой. В конце концов Toyota остановилась и оттуда выбежали несколько человек. Сотрудники ГИБДД задержали одного из них. Приятели попытались отбить его. 19-летний парень, по данным источника, хватал лейтенанта полиции за форму. Страж порядка достал табельный пистолет, случайно нажал на курок и попал молодому человеку в голову.

Пострадавшего отвезли в больницу, где ему сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день в СМИ появилась информация, что раненый умер, однако в СК это сообщение опровергли.

В ведомстве рассказали «360», что парень находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.