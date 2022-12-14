Происшествия 14 декабря 2022, 13:28 Водитель и три пассажира скорой погибли в ДТП под Томском Прокуратура: водитель и 3 пассажира машины скорой помощи погибли в ДТП под Томском

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КамАЗ столкнулся с автомобилем скорой помощи в Томской области на Камайской развязке. Водитель и пассажиры скорой погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. По предварительным данным областного ГУ МВД, всего жертв четверо.

Авария случилась около 14:00 на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. По информации МВД, грузовик ехал со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой — навстречу ему, со стороны Томска в город Асино. Машины столкнулись и загорелись. Водитель грузовика попал в больницу, уточнила пресс-служба томской прокуратуры.

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Работу правоохранителей координирует исполняющий обязанности прокурора Томского района Антон Негодин. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура проконтролирует принятие процессуального решения по факту проверки.

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