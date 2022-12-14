Происшествия 14 декабря 2022, 18:26 Уголовное дело завели после смертельного ДТП со скорой помощью под Томском Прокуратура Томской области возбудила дело после смертельного ДТП со скорой помощью Публичное достояние

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Уголовное дело завели в отношении водителя грузовика после смертельного ДТП под Томском, в котором погибли сотрудники перинатального центра. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело», — сказали в ведомстве.

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Ему вменяют статью о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть людей, «лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела для расследования в Следственный комитет.

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Авария прошла на Камайской развязке. КАМАЗ врезался в машину скорой помощи, в которой находились сотрудники перинатального центра. Мужчина за рулем грузовой машины попал в больницу. Водитель и три пассажира скорой скончались. Медики собирались перевезти пациентку Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр.

В распоряжении «360» появились кадры смертельного ДТП. На видео видно, как карета скорой помощи ехали навстречу КАМАЗу.