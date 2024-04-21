Криминал 21 апреля 2024, 17:23 Правоохранители нашли в Щелкове незаконных мигрантов Источник «360»: 17 уголовных дел завели в Щелкове за незаконный въезд в Россию РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов посетили рабочие места иностранных граждан и их жилье в Щелкове. Всего документы проверили у 266 человек, в том числе у недавно сменивших гражданство, рассказал источник «360».

Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто нелегально работает или незаконно находится в России.

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«В отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 21.5 КоАП России за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также вручены повестки», — сообщил источник.

В отношении иностранцев возбудили 17 уголовных дел за незаконный въезд в Россию и использование поддельных документов.

В России стали ужесточать экзамены для мигрантов. С 1 мая частным организациям запретят выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка. Депутат Госдумы Иван Сухарев также предложил проверить в стране законность выдачи паспортов иностранным гражданам за последние 10 лет.