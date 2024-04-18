Образование 18 апреля 2024, 10:51 Частным организациям запретили выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка Минобрнауки: экзамен по русскому для иностранцев будут проводить только вузы РИА «Новости»

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Коммерческим организациям с 1 мая запретят проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов.

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«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена», — отметил он.

Министр добавил, что ответственность за проведение экзаменов и выдачу документов об их сдаче будет полностью лежать на государственных вузах.

Ранее Рособрнадзор предложил включить в экзамен для трудовых мигрантов раздел «Говорение», оценивающийся по балльной системе. Чтобы добавить это испытание в экзаменационную систему, необходимо внести поправки в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации.