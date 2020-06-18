Убитая модель на улице Приорова в Москве встречалась со стрелком около пяти лет. Девушка рассказывала, что у них проблемы в отношениях, поэтому они расстались в первый раз. Однако вскоре пара вновь сошлась, но спустя непродолжительное время разошлась окончательно.

Об этом «360» рассказала подруга погибшей девушки Валентина. Она отметила, что год работала вместе с убитой моделью.

«Она говорила что у нее проблемы с молодым человеком, что он сильно ревнует ко всему подряд, и поэтому приняла решение с ним расстаться еще в ноябре. Но потом решила снова с ним сойтись на какой-то период, а уже официально с ним рассталась в марте», — рассказала Валентина «360».

Она отметила, что девушка никогда не говорила о ребенке. Вероятнее всего, это был ее брат.

Я не знаю, может быть она скрывала, что у нее ребенок. Мы никто не в курсе, что у нее были дети. Мы считаем, что это ее брат. Как я поняла, это была ее семья. У нее остался только отчим Валентина.

Последний год погибшая работала в отеле. Когда он закрылся, она осталась без работы, но в итоге не вернулась обратно, когда тот вновь открылся. При этом девушка училась — она заканчивала магистратуру. По какой точно специальности она должна была получить диплом, Валентина не знала, однако отметила, что это связано с туристической сферой.

Источник фото: СК РФ по Москве.

Выстрелы в доме 38А/2 на улице Приорова начали раздаваться днем 18 июня. Их слышали все соседи. Когда на место прибыли правоохранители, стрельба еще продолжалась. Когда правоохранители попали в квартиру, они обнаружили там тела четырех человек.