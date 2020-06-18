«Постоянно ревновал, расставались два раза». Подруга убитой на улице Приорова — о ее отношениях со стрелком
Об этом «360» рассказала подруга погибшей девушки Валентина. Она отметила, что год работала вместе с убитой моделью.
«Она говорила что у нее проблемы с молодым человеком, что он сильно ревнует ко всему подряд, и поэтому приняла решение с ним расстаться еще в ноябре. Но потом решила снова с ним сойтись на какой-то период, а уже официально с ним рассталась в марте», — рассказала Валентина «360».
Она отметила, что девушка никогда не говорила о ребенке. Вероятнее всего, это был ее брат.
Я не знаю, может быть она скрывала, что у нее ребенок. Мы никто не в курсе, что у нее были дети. Мы считаем, что это ее брат. Как я поняла, это была ее семья. У нее остался только отчимВалентина.
Последний год погибшая работала в отеле. Когда он закрылся, она осталась без работы, но в итоге не вернулась обратно, когда тот вновь открылся. При этом девушка училась — она заканчивала магистратуру. По какой точно специальности она должна была получить диплом, Валентина не знала, однако отметила, что это связано с туристической сферой.
Выстрелы в доме 38А/2 на улице Приорова начали раздаваться днем 18 июня. Их слышали все соседи. Когда на место прибыли правоохранители, стрельба еще продолжалась. Когда правоохранители попали в квартиру, они обнаружили там тела четырех человек.