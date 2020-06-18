В сообщении канала также говорится, что модель была девушкой парня, который в итоге открыл огонь, но незадолго до случившегося пара рассталась. Кроме работы у Вячеслава Зайцева, у погибшей были и контракты с зарубежными брендами. Она участвовала и в показах, и в фотосессиях.

Выстрелы в доме 38А/2 на улице Приорова были слышны соседям. Когда на место приехала полиция и скорая, стрельба продолжалась. Очевидцы рассказывали о женских криках, которые доносились из квартиры.

Там же находился ребенок. Когда правоохранители зашли в квартиру, они обнаружили четырех погибших. Им были малолетний сын, его мать, 24-летняя девушка и стрелок, который покончил с собой.

«360» ведет прямую трансляцию с места.