    18 июня 2020, 15:16

    Стрельба произошла на севере Москвы. Видео с места

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    ЧП произошло в доме на севере российской столицы. Там началась стрельба. На место приехала полиция. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

    Речь идет о доме 38А/2 на улице Приорова. Правоохранители в бронежилетах вошли в подъезд.

    На место также приехала скорая помощь. Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала».

    РИА «Новости» написало, что неизвестный заперся в квартире. Там находятся женщина и двое детей.