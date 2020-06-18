Стрельба произошла на севере Москвы. Видео с места

ЧП произошло в доме на севере российской столицы. Там началась стрельба. На место приехала полиция. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Речь идет о доме 38А/2 на улице Приорова. Правоохранители в бронежилетах вошли в подъезд. На место также приехала скорая помощь. Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала». РИА «Новости» написало, что неизвестный заперся в квартире. Там находятся женщина и двое детей.