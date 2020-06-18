Первые подробности со стрельбы в квартире на улице Приорова. Силовики ворвались внутрь и обнаружили тела четырех человек. Среди них двое детей. Об этом рассказал источник «360».

Позже информацию подтвердил и Следственный комитет. По предварительным данным, стрелять начал мужчина — он расправился со своей сожительницей, а затем и ее детьми. Позже он совершил суицид. Все подробности выясняются.

О стрельбе в квартире рассказали соседи, они услышали выстрелы и вызвали полицию. Позже прибыла и карета скорой помощи. На кадрах слышно, как очевидец рассказывает медикам о стрельбе и о женских криках.

Сама стрельба также попала на видео.