Эксклюзив 28 декабря 2022, 11:15 «Попробую забыть». Студент из Ирака потратил полгода на лечение после стрельбы в Пермском госуниверситете Студент ПГНИУ Обаид рассказал, что стрелок Бекмансуров ранил его в ногу и живот

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Пермский краевой суд начал зачитывать приговор Тимуру Бекмансурову, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском государственном национальном госуниверситете. Одна из его жертв — студент родом из Ирака Абдулла Обаид — рассказал «360», что потратил на лечение около полугода и попытался забыть все, что с ним произошло.

Иностранец учится на четвертом курсе Химического факультета. В день трагедии он находился на территории ПГНИУ и оказался под пулями — три попали в живот, еще пять в ногу. Лечение заняло шесть месяцев, два из которых ушли на реабилитацию.

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«Я попробую забыть эту ситуацию, которая произошла», — сказал он.

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Судья начал оглашение приговора утром 28 декабря. Он разрешил Тимуру Бекмансурову время от времени присаживаться — из-за травм при задержании ему ампутировали часть левой ноги. На заседании 29 ноября стрелок признал свою вину. Прокурор потребовал посадить его в тюрьму пожизненно за массовое убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, повреждение чужого имущества и по другим статьям.

Ранее суд отправил на обязательные работы студента, который притворился потерпевшим. Александр Калинин с юрфака соврал, что во время стрельбы 20 сентября 2021 года находился в одном из корпусов, испугался, выпрыгнул из окна и повредил ногу.