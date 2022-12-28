Эксклюзив 28 декабря 2022, 09:21 Суд начал выносить приговор устроившему бойню в Перми Бекмансурову Пермский суд начал выносить обвинительный приговор устроившему бойню в ПГНИУ Бекмансурову

Читать 360tv в

Пермский краевой суд утром 28 декабря начал выносить решение по делу о стрельбе в университете. Известно, что Тимуру Бекмансурову зачитывают обвинительный приговор, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Судья в начале слушания попросил Бекмансурова встать, но уточнил, что ввиду инвалидности он сможет на время присаживаться.

Реклама

Прокурор просил дать фигуранту дела пожизненный срок. Устроивший бойню в Перми обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более человек, умышленном повреждении чужого имущества, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Реклама

Бекмансуров пришел в ПГНИУ 20 сентября 2021 года и устроил там стрельбу. Ее жертвами стали шесть человек, еще около 40 пострадали. Стрелка в вузе задержали, он получил ранение, а позже из-за состояния здоровья ему дали инвалидность.

Представители ФСИН сообщали, что Бекмансуров живет в отдельном отряде для инвалидов. Там осуществляется серьезный медицинский контроль.