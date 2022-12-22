Эксклюзив 22 декабря 2022, 08:58 Лжепотерпевшего при стрельбе в Пермском госуниверситете студента отправили на обязательные работы Суд приговорил притворившегося потерпевшим в стрельбе в ПГНИУ студента к 400 часам работ

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Студент Пермского государственного национального исследовательского университета притворился потерпевшим при стрельбе в 2021 году и получил компенсацию на сумму 500 тысяч рублей. Суд признал его виновным и приговорил к 400 часам обязательных работ.

Александр Калинин поступил на юрфак в 2020 году, но не стал прилежным студентом — сильно отставал по нескольким предметам. Утром 20 сентября 2021 года он остался дома, потом пошел гулять, но в университете не появился. О стрельбе в вузе парень узнал из СМИ и решил, что сможет получить послабления по учебе, если притворится пострадавшим. Вечером он пришел в травмпункт и сказал, что в панике выпрыгнул из окна второго этажа одного из корпусов ПГНИУ, когда услышал выстрелы. Рентген показал ушиб правой стопы. Спустя время соцработник помог ему написать заявление на компенсацию.

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Заседание по делу прошло 22 декабря. Суд постановил, что своим обманом студент нанес ущерб правительству России, местной администрации и университету на общую сумму 500 тысяч рублей, и приговорил его к 400 часам обязательных работ. Общаться с журналистами Александр Калинин отказался.

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Стрельбу в ПГНИУ устроил Тимур Бекмансуров. Пермский краевой суд вынесет ему приговор 28 декабря. Он пришел в университет 20 сентября 2021 года с оружием и открыл огонь. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. При задержании сотрудник ДПС ранил стрелка в ногу, он долго лечился и стал инвалидом.