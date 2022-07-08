Полиция задержала 41-летнего мужчину, напавшего на экс-премьера Японии

Полиция задержала предполагаемого нападавшего на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По предварительной версии, 41-летний мужчина выстрелил из дробовика, сообщил телеканал NHK.

«Полиция задержала 41-летнего мужчину на месте происшествия и подробно расследует ситуацию», — заявил автор статьи.

Правоохранители сразу после нападения установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 41-летний житель города Нара. Его доставили в полицейский участок Нара-Ниси и арестовали по подозрению в покушении на убийство. Видео задержания появилось в интернете.

Огнестрельное оружие также изъяли на месте. По словам очевидцев, нападавший не стал сбежать с места преступления. Оружие в его руках было больше, чем пистолет. По версии полицейских, в бывшего премьер-министра «выстрелили из дробовика сзади».

Нападение произошло 8 июля на улице в городе Нара, где Синдзо Абэ выступал с речью. Его доставили в больницу, врачи диагностировали сердечно-легочную недостаточность.