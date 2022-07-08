После покушения у Синдзо Абэ остановилось сердце

Врачи диагностировали у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ сердечно-легочную недостаточность. Его сердце могло остановиться, сообщил телеканал NHK.

«По данным пожарной службы, бывший премьер-министр Абэ находится в состоянии сердечно-легочной недостаточности», — заявил автор статьи.

Синдзо Абэ планируют перевезти на медицинском вертолете в больницу Медицинского университета Нара в городе Касихара. В то же время в полиции сообщили, что он был в сознании в момент госпитализации. Бывшего премьер-министра Японии ранили в грудь со спины.

«Есть информация об остановке сердца у бывшего премьер-министра Абэ, и мы работаем над ее подтверждением», — сообщил автор статьи.

Нападение произошло 8 июля в городе Нара. Синдзо Абэ выступал с речью у станции Ямато-Сайдайдзи. Очевидцы услышали хлопки и предположили, что в него выстрелили. В интернете появилось видео задержания предполагаемого преступника.