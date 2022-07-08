Видео с места нападения на Синдзо Абэ появилось в интернете

Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политика госпитализировали без сознания. Видео с места происшествия появилось в интернете, сообщил телеканал «Звезда».

Экс-премьер выступал с речью у станции Ямато-Сайдайдзи в городе Нара, когда на него напали. По данным телеканала NHK, очевидцы слышали хлопки, а значит, возможно, в него стреляли. Синдзо Абэ госпитализировали в бессознательном состоянии.

В соцсетях растиражировали два ролика, на одном из них происходит задержание предполагаемого преступника.

Автор другого видео показал дорогу, где произошло нападение, участников мероприятия и специалистов оперативных служб.