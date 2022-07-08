Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил канал NHK. Все произошло во время его выступления в городе Нара.

По информации канала, политик мог получить ранение из огнестрельного оружия. Как отметил корреспондент NHK, недалеко от места выступления Абэ были слышны звуки, похожие на выстрелы. Экс-премьер выступал с речью возле станции Ямато-Сайдайдзи.

По данным телеканала, Абэ госпитализировали без сознания, отмечается в материале.

Все подробности произошедшего, а также информация о состоянии Абэ сейчас уточняется.