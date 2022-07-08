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    08 июля 2022, 05:58

    Бывший премьер Японии Абэ ранен при нападении — NHK

    NHK: неизвестный напал на экс-премьера Японии Абэ, политик ранен

    Валерия Шафирко

    Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил канал NHK. Все произошло во время его выступления в городе Нара.

    По информации канала, политик мог получить ранение из огнестрельного оружия. Как отметил корреспондент NHK, недалеко от места выступления Абэ были слышны звуки, похожие на выстрелы. Экс-премьер выступал с речью возле станции Ямато-Сайдайдзи.

    По данным телеканала, Абэ госпитализировали без сознания, отмечается в материале.

    Все подробности произошедшего, а также информация о состоянии Абэ сейчас уточняется.