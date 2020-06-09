Полиция вывела Ефремова из квартиры и увезла на допрос

Сотрудники полиции приехали за Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП. Актера вывели из квартиры и увезли на допрос. Об этом сообщил корреспондент «360».

На кадрах, снятых у дома актера, видны машина и сотрудники полиции. Несколько человек выходят из подъезда вместе с правоохранителями, а затем появляется сам Ефремов. Лицо артиста рассмотреть очень сложно, так как оно закрыто медицинской маской, а на голову накинут черный капюшон. Ефремова посадили в автомобиль и увезли на допрос в отделение.

С самого утра 9 июня к актеру приезжали медики скорой. Врачей видели у дома Ефремова несколько раз, но госпитализировать его не стали. Перед полицией приезжала частная медицинская служба с носилками, но через какое-то время медики уехали.

Накануне Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Он врезался в фургон на Смоленском бульваре, в результате чего погиб мужчина. Сергей Захаров скончался от полученных травм в реанимации. Его супруга намерена добиться, чтобы актера посадили за решетку.

Самого Ефремова после случившегося отпустили под подписку о невыезде. Следователи начали расследовать уголовное дело. Ситуацию взяла под контроль столичная прокуратура.