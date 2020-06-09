Михаил Ефремов после аварии в центре Москвы предложил помочь семье погибшего Сергея Захарова. Супруга мужчины негативно отнеслась к словам актера.

«А оживить не обещал?» — заявила супруга погибшего. Цитату привела «Вечерняя Москва».

По словам женщины, после случившегося с ней никто из представителей Ефремова не связывался. Более того, семье даже не выразили соболезнования. Вдова уверена, что актер за произошедшую аварию заслуживает самого сурового наказания.

Ранее адвокат артиста Виталий Чернышев отметил, что во время допроса Ефремов заявил, что готов оказать помощь родственникам погибшего.

Речь идет об аварии, произошедшей вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов врезался на большой скорости в фургон, в котором ехал домой Захаров. Медицинская экспертиза подтвердила, что перед поездкой актер выпил большое количество алкоголя.

После ДТП Захаров скончался в реанимации института Склифосовского, несмотря на усилия врачей. Сейчас Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции занимаются расследованием дела, по которому актеру могут дать до 12 лет тюрьмы.