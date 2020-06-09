Врачи с носилками приехали к подъезду Ефремова. Видео

Михаилу Ефремову на следующий день после ДТП стало плохо. К нему приезжала скорая помощь, однако в квартиру медиков не пустили. Теперь к подъезду подъехала частная медицинская служба с носилками. В распоряжении «360» оказалось видео происходящего.

На кадрах видно, что к дому актера подъехала медицинская машина, которая не похожа на обычную скорую. Из нее вышли врачи. У одного в руках укладка, у другого — складные носилки и подушка. Медики зашли в подъезд.

8 июня Михаил Ефремов за рулем внедорожника на полном ходу протаранил фургон в центре Москвы. В результате аварии погиб рязанец Сергей Захаров — он трудился в столице курьером и ехал на рабочем автомобиле. Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов после умер.

Ночью на Ефремова завели уголовное дело и отпустили домой под подписку о невыезде. Тогда погибший водитель еще был жив. После его смерти статью переквалифицировали на более тяжкую. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Утром Ефремов не явился на допрос. Позже стало ясно, что ему плохо. Он до сих пор находится в собственной квартире.