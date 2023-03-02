Криминал 02 марта 2023, 19:57 Появилось видео с признанием задержанного за подготовку поджога военкомата Новоуральска ФСБ показала кадры задержания планировавшего сжечь военкомат в Новоуральске

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ФСБ России показала кадры задержания россиянина, который планировал устроить поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. По факту случившегося возбудили дело о подготовке теракта.

Судя по видео, силовики задержали 44-летнего мужчину на улице. Он рассказал, что собирался кинуть в военкомат самодельные «коктейли Молотова».

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Сотрудники ФСБ провели в доме подозреваемого обыски. Там они нашли и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, которые использовались для их изготовления.

Суд отравил подозреваемого под арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее полицейские задержали в Тобольске девятиклассника, который направлялся к военкомату с «коктейлем Молотова». Выяснилось, что школьник хотел сжечь военкомат Тобольска и Тобольского района, а потом сбежать. Однако правоохранители успели вовремя поймать подростка.

Поджог военкоматов в России приравнивают к терактам, максимальное наказание за которые составляет 15 лет лишения свободы.