Происшествия 24 февраля 2023, 11:40 Подростка с «коктейлем Молотова» задержали по дороге к военкомату в Тобольске — СМИ SHOT: в Тобольске полиция поймала 15-летнего парня, решившего сжечь военкомат РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция задержала в Тобольске девятиклассника, который шел к военкомату с «коктейлем Молотова». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, 15-летний парень вышел из дома вечером, взяв с собой зажигательную смесь и зажигалку. Его целью было сжечь военкомат Тобольска и Тобольского района и успеть сбежать. Однако правоохранители поймали подростка на полпути.

Реклама

В мае 2022 года житель Московской области, находясь в Удмуртии, решил также поджечь военкомат и призывной пункт. Он бросил в здание зажигательную смесь и устроил пожар. Злоумышленник признал вину. В результате суд приговорил его к 3,2 года колонии строгого режима и штрафу в размере 2,66 миллиона рублей.

Реклама

В сентябре в Новосибирске арестовали безработного 23-летнего парня, который организовывал поджоги зданий военных комиссариатов региона.

Поджог военкоматов в России приравнивается к терактам, максимальное наказание за которые — 15 лет лишения свободы.