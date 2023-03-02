Криминал 02 марта 2023, 18:41 Дело о подготовке к теракту возбудили после попытки поджога военкомата в Новоуральске ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске, сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства. По факту случившегося возбудили дело о подготовке теракта.

В преступлении подозревают 44-летнего мужчину. На допросе он признался, что собирался поджечь местный военкомат с помощью коктейлей Молотова.

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В доме подозреваемого провели обыски. Там правоохранители обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, которые он использовал для их изготовления.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.

В конце января в России вынесли первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата в Нижневартовске. Виновного в преступлении приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

На заседании судья уточнил, что лишение свободы на 12 лет обвиняемому назначили путем полного сложения наказаний. Ранее против обвиняемого возбудили дело о краже.