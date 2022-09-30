Генштаб предупредил о приравнивании поджогов военкоматов к терактам | 360°

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Генштаб предупредил о приравнивании поджогов военкоматов к терактам

Генштаб: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

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Поджоги военкоматов приравниваются к терактам, за которые преступникам грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом предупредил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», — процитировало Цимлянского РИА «Новости».

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Об ответственности за поджоги военкоматов контр-адмирал решил напомнить в преддверии осеннего призыва в армию. Он подчеркнул, что весной набор уже пришлось проводить в условиях экстремистских действий некоторых людей. Были случаи телефонного терроризма, запугивания призывников и поджогов зданий военных комиссариатов.

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«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — заявил Цимлянский.

Осенний призыв начнется в России с 1 ноября. Указ об этом опубликовали в пятницу, 30 сентября.

Поджоги

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