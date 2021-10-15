Зачинщиками бунта в тюрьме во Владикавказе оказались заключенные из ШИЗО

Бунт в колонии Владикавказа организовали двое заключенных, находящихся в штрафном изоляторе. В ходе плановых проверок они отказались подчиниться требованиям сотрудников колонии и подбили других заключенных поднять бунт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что остальные отбывающие наказание поддались на провокацию зачинщиков и начали громить и ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.

В ведомстве отметили, что организаторы бунта имеют «отрицательную направленность». Речь идет о сторонниках воровских порядков, которые не признают правил мест заключения и отказываются подчиняться приказам.

Сейчас принимаются меры для стабилизации обстановки. На место происшествия приехали руководители регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека.

По данным СМИ, участниками бунта колонии во Владикавказе стали около 200 человек. Для их усмирения на территорию исправительного учреждения вошел отряд ОМОН.