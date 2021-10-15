Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия) сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По его словам, бунт устроили порядка 200 человек.

«Около 200 человек устроили беспорядки в колонии», — привело агентство слова своего собеседника.

В социальных сетях жители Владикавказа публикуют ролики с улиц города и района, где расположена колония. На кадрах можно увидеть машины полиции.

Официального подтверждения этой информации нет.

В начале сентября в исправительной колонии Амурска начались проверки после беспорядков, в которых погибли несколько человек. Причины бунтов в тюрьмах могут быть разными: иногда так выплескивают тоску от однообразия, иногда пытаются остановить произвол начальства. А бывает, что за бунтом стоят умелые манипуляторы, которые преследуют свои цели.