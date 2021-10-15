Периметр колонии во Владикавказе оцепили, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. По его словам, ситуация на месте стабильная и контролируется.

«Ситуация стабильная. Пока контролируется. Периметр оцеплен. Здесь не было принято решение о подавлении. Пока контролируемая ситуация», — сообщил Цгоев.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в колонию прибыли сотрудники ОМОН. «Был поднят наш ОМОН, выехали на место происшествия», — привело агентство сообщение своего собеседника.

Ранее СМИ сообщили о бунте в колонии во Владикавказе. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах региона, бунт устроили порядка 200 человек. Жители города в соцсетях публикуют ролики с улиц Владикавказа и района, где расположена колония. На них видны полицейские машины.