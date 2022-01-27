Появилось видео ареста родителей пропавшей девочки в Новгородской области

Мать двухлетней девочки, пропавшей в городе Холме Новгородской области, отправили на два месяца в СИЗО. Следствие также ходатайствовало об аресте ее сожителя. В распоряжении «360» появилось видео с кадрами из суда.

Мать пропавшей девочки и ее сожителя доставили в суд, где им избрали меру пресечения.

Журналисты спросили женщину, известно ли ей, где может находиться ее ребенок. Она ответила, что не знает, где она сейчас. Женщина отказалась признать себя причастной к пропаже дочери.

Ранее в СМИ появились выдержки из показаний матери пропавшей девочки и ее сожителя. Женщина сказала, что подозревает в убийстве молодого человека, которому девочка якобы мешала заниматься сексом, так как ребенок всегда лежал с ними рядом на диване. А мужчина заявил, что девочку убила мать, которая якобы сама ему призналась, что задушила ее.

В доме, где они проживали вместе с девочкой, в печи обнаружили обгоревшие кости. Но предварительная экспертиза показала, что это не человеческие останки.

Девочка пропала из дома ночью 25 января при странных обстоятельствах. Эта семья состоит на учете уже 10 лет. У матери есть еще семь детей, которых у нее изъяли перед Новым годом.