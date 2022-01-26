Девочка пропала при сомнительных обстоятельствах из дома под Новгородом. Ее семья была на контроле 10 лет

В администрации Холма, где накануне пропала двухлетняя девочка, рассказали, что семья ребенка 10 лет состоит на учете. Еще семерых детей у матери изъяли перед Новым годом, потому что она на два дня оставила их одних. Сейчас нерадивых родителей задержали: в их печи нашли фрагменты, похожие на обгоревшие человеческие кости.

В городе Холме Новгородской области в ночь с 24 на 25 января пропала девочка — ей не было и двух лет. Мать рассказала, что отошла постирать белье в баню, а дверь в дом, где осталась дочь, не закрыла. Когда она вернулась, ребенка уже не было. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По некоторым данным, женщина не сразу обратилась в полицию — первые несколько часов она с сожителем якобы искала дочь своими силами.

В доме, где жил ребенок, следователи нашли фрагменты обгоревших костей в печи. Их отправили на исследование в лабораторию Санкт-Петербурга.

Мать и ее сожителя задержали. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура также проверит чиновников системы профилактики, работавших с семьей пропавшей девочки, сообщил ТАСС.

Что известно о семье

В семье пропавшей девочки еще семеро детей — четыре школьника и три дошкольника. Все они находятся в детском доме. По данным Telegram-канала Shot, женщину поставили на учет и изъяли у нее детей после того, как накануне Нового года она уехала в Москву, а восьмерых детей оставила дома одних на два дня.

Тогда же в доме якобы не обнаружили ни еды, ни дров, так что условия сочли непригодными для проживания детей. На исправление ситуации женщине дали месяц.

С матерью оставили только младшую дочь — в силу возраста, рассказала «360» первый заместитель главы Холмского района, начальник отдела образования администрации района Елена Рыбинкина.

«По ходатайству органов опеки и попечительства семь детей были направлены в социальный центр, в отделение социального приюта. Маленькая девочка направлена не была, потому что в приюте принимают детей от трех лет», — объяснила она.

Когда ребенка отдавали матери, по словам Рыбинкиной, угрозы жизни и здоровью девочки не увидели. Чиновница добавила, что семья уже 10 лет находится на контроле у местных органов системы профилактики.

«Семья цыганская, многодетная, малообеспеченная. Мать и отец в семье не работают. Так как практически ежегодно рождались дети, семья была на контроле в органах профилактики», — объяснила она.

Соседка семьи Татьяна Максимова в разговоре с «360» добавила, что женщина якобы беременна девятым ребенком. Про детей ничего особенного она сказать не смогла: играли на дороге, как и многие другие, в ее огород не залезали. Только однажды пришлось отругать одного из детей этой семьи за сорванные на участке тюльпаны, но больше такого не повторялось, уверена соседка.

Другие соседи рассказали сайту kp.ru, что мать «нарожала детей из-за пособий» и не следила за ними. Отец, по данным издания, живет в Псковской области и не навещает их.

Когда в дом, откуда пропала девочка, приехала полиция, мать якобы странно себя вела — сильно нервничала, но не плакала, сообщил Shot. Также они с сожителем, по данным издания, путались в показаниях — сначала говорили, что она ушла в баню стирать, а он был в гостях, а потом заявили, что были в бане вместе.

Mash также сообщил, что у матери пропавшей девочки есть судимость от 2017 года за кражу, а также несколько административных наказаний за неисполнение родительских обязанностей.