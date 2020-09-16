СМИ показали последнее прижизненное фото Тесака. У него был подбит глаз

В Сети появилась фотография умершего в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака). Снимок сделали за шесть дней до смерти заключенного, утверждает «Московский комсомолец». На кадре у националиста виден синяк.

Фотографию Марцинкевича опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Авторы уточнили, что это последний прижизненный снимок молодого человека, который сделали шесть дней назад. На кадре можно увидеть, что левый глаз у Тесака в тени. Авторы не исключили, что это может быть фингал.

Тело Максима Марцинкевича нашли в среду, 16 сентября, в одиночной камере СИЗО-3 Челябинской области. В региональном управлении ФСИН заявили, что в качестве предварительной причины смерти рассматривается суицид. Сейчас в изоляторе проходит служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

В 2018 году за нападение на людей под предлогом борьбы с наркодилерами Марцинкевича осудили на 10 лет колонии строгого режима. Следователи установили, что Тесак вместе с подельниками нападал на прохожих в Москве. Они били людей электрошокерами и дубинками, применяли газовые баллончики и обливали краской. У некоторых их жертв хулиганы забирали ценные вещи. После декриминализации статьи о возбуждении ненависти и вражды приговор Тесаку смягчили. До этого Марцинкевича трижды привлекали к ответственности за экстремизм.

Свой последний срок Тесак отбывал в Карелии, откуда его этапировали в Москву. В СИЗО Челябинска он оказался по пути в столицу.

Перед смертью Тесак оставил записку. В Telegram появилась фотография его послания. На тетрадном листе автор просил передать гражданской жене книги, а его личные вещи уничтожить. Записка датирована 15 сентября 2020 года и подписана Марцинкевичем. Подлинность фотографии официально не подтверждена, но в Следственном комитете сообщили, что послание Тесак действительно оставил.