Смерть Тесака подтвердили во ФСИН

Утром 16 сентября в одной из камер челябинского СИЗО-3 был обнаружен труп заключенного 1984 года рождения. Так сообщения о смерти Максима Марцинкевича прокомментировала «360» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

«Утром в одной из камер СИЗО-3 Челябинской области обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти — суицид», — сказала собеседница «360».

Она добавила, что в камеру сразу же пришли медицинские работники, которые приступили к реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. В камере он находился один.

«По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — отметила Емельянова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о смерти Максима Марцинкевича (Тесака). По данным изданий, заключенный оставил предсмертную записку. Марцинкевич находился в челябинском СИЗО, откуда его должны были отправить в Москву. В 2018 году его признали виновным в разбое и хулиганстве. За эти преступления Тесак получил 10 лет лишения свободы. Кроме того, суд назначил сроки и его компаньонам.