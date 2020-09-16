Опубликовано фото возможной предсмертной записки Тесака

Позже пост с фото был удален.

Послание написано на клочке тетрадного листа в клеточку неровным почерком. Марцинкевич просит передать гражданской жене в Екатеринбург книги, а его личные вещи уничтожить. В конце записки стоит дата — 15 сентября 2020 года — и подпись с расшифровкой.

В СК по Челябинской области подтвердили, что на месте смерти Марцинкевича была найдена записка.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку», — заявили в пресс-службе СК.

Ранее СМИ сообщили, что тело Максима Марцинкевича обнаружили в одной из камер челябинского СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву по вопросам нового уголовного дела. В 2018 году Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве и отправили за решетку на 10 лет.

В ГУФСИН России по Челябинской области подтвердили, что в одной из камер СИЗО-3 Челябинской области обнаружили тело осужденного 1984 года рождения. Предварительная причина смерти — суицид.