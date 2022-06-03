Подозреваемый в убийстве армянского бизнесмена дал показания на месте преступления

На место преступления в центре Москвы, где 2 июня был убит бизнесмен Оганес К., в автозаке доставили подозреваемого. Предполагаемого киллера задержали утром 3 июня, он показал следователям, как совершал преступление, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Задержанный 24-летник Айрик Е. показал правоохранителям, как он стрелял в бизнесмена и куда скрылся после этого.

Убийство произошло накануне вечером, киллер поджидал предпринимателя Оганеса К. в арке на Комсомольском проспекте. Бизнесмен вышел из ресторана с 22-летней Екатериной П., преступник выстрелил в него дважды, после чего достал телефон и сфотографировал убитого. Это попало на видео, которое быстро разлетелось по Сети. Предполагаемого убийцу задержали на следующий день.

Основная версия убийства — кровная месть. Год назад предприниматель нанял киллера для убийства коммерсанта Рафика Мадояна в Армении, при к=покушении был убит его телохранитель. По информации источника издания, задержанный молодой человек — брат убитого охранника.