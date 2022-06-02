Бизнесмена застрелили в центре Москвы

В центре Москвы убили мужчину, неизвестный выстрелил несколько раз, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Стрельба произошла на Комсомольском проспекте.

Преступник подбежал к своей жертве сзади и выстрелил несколько раз, пули попали в голову и спину. Пострадавший скончался на месте. Telegram-канал 112 предположил, что убийство может быть заказным.

По данным 112, в момент стрельбы убитый мужчина был с женщиной. Полиция распространила приметы подозреваемого — на вид лет 25, ростом около 180 сантиметров, в кепке, выглядит как «тинейджер». Предположительно, мужчина хорошо владеет оружием, он стрелял из пистолета с глушителем.

СМИ назвали личность убитого — по их данным, это 62-летний бизнесмен Оганес К., компания которого предоставляет консалтинговые услуги.