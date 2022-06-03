Убийство бизнесмена в центре Москвы попало на видео

Видео заказного убийства в центре Москвы попало в Сеть. На кадрах видно, как молодой мужчина уверенно подходит к жертве сзади и производит два выстрела. Видеозапись опубликовал Telegram-канал 112.

Убийца поджидал бизнесмена в арке во дворе. Когда предприниматель и его спутница вышли из ресторана, киллер выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. После этого он достал телефон и сфотографировал убитого бизнесмена. Полиция разыскивает подозреваемого. На вид ему лет 25, высокий, выглядит как «тинейджер».

По данным Telegram−канала 112, с погибшим Оганесом К. была 22 летняя Екатерина П. Девушка смогла убежать. Авторы канала предположили, что убийство было заказным. По данным канала, убитый предприниматель находится в розыске в Армении за тяжкое преступление.