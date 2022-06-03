Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

В Москве задержали предполагаемого убийцу, который застрелил бизнесмена Оганеса К. на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Подозреваемого 1998 года рождения в ближайшее время доставят в подразделение СК для проведения следственных действий, добавили в ведомстве.

Факт задержания предполагаемого киллера также подтвердили в прокуратуре Москвы.

Источник фото: ГСУ СК РФ по Москве

По данным источника Теlеgrаm-канала «112», преступник три раза выстрелил в предпринимателя из пистолета с глушителем. Рядом с ним в момент убийства была 22-летняя девушка. Киллер ждал их в арке во дворе. Когда убийца к подошел к бизнесмену со спины, его спутница убежала. После убийства преступник сфотографировал жертву и скрылся.

По факту убийства бизнесмена возбудили уголовное дело. По данным СК РФ, тело мужчины 1960 года рождения нашли вечером 2 июня во дворе одного из домов по Комсомольскому проспекту.