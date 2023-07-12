Криминал 12 июля 2023, 11:39 Подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали попросили отправить под арест СК: следователи ходатайствуют об аресте подозреваемых в снятии скальпа в Электростали РИА «Новости»

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Следователи Подмосковья просят суд отправить под арест подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», — указали в ведомстве.

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В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им собираются предъявить обвинение. Обоих фигурантов задержали. Одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

По инициативе Главного следственного управления СК России по Московской области дело передали из органов МВД в следственный отдел по Электростали. В ближайшее время правоохранители назначат психолого-психиатрическую и генетическую экспертизы.

Двое мужчин напали на парня 9 июля. Преступникам не понравился зеленый ирокез пострадавшего, поэтому они срезали ему волосы вместе с частью скальпа.

Молодой человек рассказал «Известиям», что подошел к мужчинам, чтобы попросить сигарету, а те сразу начали предъявлять претензии из-за его внешнего вида. По словам парня, один из нападавших угрожал убить его, если он пойдет в полицию. Дело взяла под контроль прокуратура Московской области.