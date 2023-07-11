Криминал 11 июля 2023, 22:08 Прокуратура взяла под контроль расследование дела о снятии скальпа с парня в Электростали Прокуратура Подмосковья проконтролирует ход дела о снятии скальпа с панка в Электростали Викимедиа

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Прокуратура Московской области взяла под контроль установление всех обстоятельств резонансного дела в Электростали. В воскресенье, 9 июня, там двое мужчин набросились на 19-летнего парня из-за прически. Им не понравился его зеленый ирокез, и они решили срезать его вместе со скальпом.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

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«При координирующей роли прокурора города Электростали правоохранительными органами проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых», — добавили в прокуратуре.

Пострадавший сейчас находится в больнице.

Ранее «360» опубликовал все, что известно на данный момент об этом преступлении.