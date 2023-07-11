Происшествия 11 июля 2023, 15:54 Сняли скальп из-за зеленого ирокеза. Что известно о резонансном преступлении в Электростали Психолог Кичаев: люди, напавшие на молодого человека в Электростали, — незрелые личности

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В Электростали молодому человеку сняли скальп из-за зеленых волос. Двух подозреваемых уже задержали, они находятся под следствием. Пострадавший остается в больнице и готовится к операциям. Все, что известно о произошедшем, — в материале «360».

Скальпирование из-за ирокеза

Конфликт произошел 9 июля у одного из домов на улице Спортивной в Электростали. Двое мужчин нанесли ножевые ранения 19-летнему Юрию Маркову, в результате чего его госпитализировали со «скальпированной раной волосяной части головы».

Девушка Юрия рассказала «360», что он подошел к незнакомцам на улице, чтобы попросить сигарету. Возник спор из-за нестандартной внешности парня: оппонентов возмутил зеленый ирокез.

«Мужчина нерусской внешности был — он сразу начал заявлять: „Я азербайджанец, и, если бы ты был на моей родине, я бы тебя уже давно убил“. Потом сразу же начали оскорблять парня за его внешний вид, за его татуировки, волосы», — объяснила собеседница «360».

Юрий в ответ заявил мужчинам, что считает свои волосы нормальными: он живет в свободной стране, где никто не запрещал так ходить. После этого незнакомцы применили физическую силу — стали срезать молодому человеку волосы вместе со скальпом.

Ему удалось сбежать и добраться до ближайшего магазина, чтобы вызвать скорую. Очевидцы помогали дождаться приезда медиков.

Мать пострадавшего сообщила Telegram-каналу «Осторожно новости» подробности. По ее словам, напавшие были пьяными и избивали ее сына, пока его друг побежал позвать помощь.

Сейчас Юрий находится в больнице. Ему предстоят операции по заживлению головы.

Что известно о нападавших

Мужчины, изувечившие Юрия, поначалу скрылись. Однако полицейским удалось оперативно задержать их.

«В городе Электростали полицейскими задержан первый подозреваемый в совершении противоправного деяния. В дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Мнение психолога

Социальный психолог Александр Кичаев заявил «360», что люди, снявшие молодому человеку скальп из-за ирокеза, — незрелые личности. Они решили, что необычная внешность оппонента может оправдать их жестокость.

На этом строится фашизм и нацизм. В основе лежит мысль: тех, кто думает по-другому, нужно уничтожать. Александр Кичаев

У пострадавшего, по словам психолога, на фоне пережитого может сформироваться психологическая травма — посттравматическое расстройство (ПТСР), которое впоследствии рискует развиться в депрессию.